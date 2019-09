US-Anleihen bleiben gefragt

US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit weiteren Kursgewinnen in den Handel gegangen. Am Markt war die Rede von anhaltender Vorsicht trotz eines freundlich erwarteten Börsenstarts. Zuletzt hatten vor allem Wirtschaftszahlen aus Europa neuerliche Konjunktursorgen ausgelöst. Diese wurden am Dienstag jedoch durch günstigere Daten aus Deutschland und Frankreich etwas gedämpft.