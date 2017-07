US-Anleihen bleiben nach ISM-Daten auf Talfahrt

Der US-Anleihemarkt hat am Montag weiter nachgegeben. Ein früher Erholungsversuch nach dem kräftigen Kurseinbruch in der vergangenen Woche verpuffte, als unerwartet gute Stimmungsdaten aus der US-Industrie veröffentlicht wurden. Weil der ISM-Einkaufsmanagerindex im Juni auf den höchsten Wert seit August 2014 gestiegen war, standen risikoreichere Anlagen zum Beispiel in Aktien wieder in der Gunst der Anleger.