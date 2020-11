US-Staatsanleihen haben am Dienstag ähnlich wie schon zu Wochenbeginn unter der Hoffnung auf bald verfügbare Corona-Impfstoffe gelitten. Durchwachsene US-Konjunkturdaten gaben den als sicher geltenden, festverzinslichen Wertpapieren keinen Rückenwind: Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) sank um 0,08 Prozent auf 138,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 0,89 Prozent. Dagegen konnten sich die Anleger an der Wall Street darüber freuen, dass der US-Leitindex Dow Jones Industrial erstmals in seiner langen Geschichte die Marke von 30 000 Punkten knackte.