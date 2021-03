US-Anleihen bleiben unter Druck

Der Kursdruck am US-Anleihemarkt bleibt hoch. Im Gegenzug stiegen am Montag die Zinsen wieder an. Im zehnjährigen Laufzeitbereich wurde mit 1,61 Prozent der einjährige Höchststand vom Freitag eingestellt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel dagegen zum Start um 0,25 Prozent auf 131,90 Punkte.