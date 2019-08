US-Staatsanleihen haben am Freitag ihre in den längeren Laufzeiten anfangs etwas grösseren Verluste im Handelsverlauf eingedämmt. So nährte ein Rückschlag bei der Kauflaune der US-Verbraucher die Konjunktursorgen der Investoren, die daher eher bei sicheren Anlagen zugriffen. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima zeigte, dass die Stimmung der US-Verbraucher unter dem Handelsstreit zwischen den USA und China leidet. Das Konsumklima fiel auf den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren. Für die US-Wirtschaft ist der inländische Konsum zuletzt noch eine grosse Stütze gewesen.