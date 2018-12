US-Anleihen: Deutliche Kursgewinne

Die weiterhin hohe Unsicherheit an den Finanzmärkten stütze die Festverzinslichen, sagten Händler. Nach der Erholung am Vortag zeichnen sich an der New Yorker Börse wieder deutliche Kursverluste ab. Zuletzt hatten Sorgen vor einer Abkühlung der Konjunktur die Märkte unter Druck gebracht.

Vor allem aber das Chaos im Weissen Haus sorgt für Verunsicherung. Es ist weiterhin kein Ende der teilweisen Schliessung der Regierungsbehörden in Sicht. Im weiteren Handelsverlauf stehen noch Zahlen zum Verbrauchervertrauen auf dem Kalender.

Zweijährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,577 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 7/32 Punkte auf 100 Punkte. Sie rentierten mit 2,622 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere legten um 14/32 Punkte auf 103 5/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,756 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren stiegen um einen ganzen Punkt und 4/32 Punkte auf 107 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,009 Prozent./jsl/jkr/she

(AWP)