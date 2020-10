US-Anleihen drehen ins Minus - Risikoscheu lässt nach

Die als sicher geltenden, festverzinslichen Wertpapiere litten unter der etwas nachlassenden Risikoscheu der Anleger, die die Verluste an den US-Börsen schrumpfen liess - deren Leitindex Dow Jones Industrial schaffte es sogar knapp in positives Terrain. Anfangs hatten die Sorgen wegen einer Eskalation der Corona-Pandemie, der festgefahrenen Verhandlungen über ein neues Konjunkturpaket in den USA und der zähen Brexit-Verhandlungen zwischen Grossbritannien und der Europäischen Union noch gestützt./gl/fba

(AWP)