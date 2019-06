US-Staatsanleihen haben am Freitag nach moderaten Anfangsverlusten überwiegend etwas ins Plus gedreht. Wie auch an der trägen Wall Street warten die Anleger auf die am Samstag geplanten Gespräche des US-Präsidenten mit dem chinesischen Staatschef über den Handelskonflikt beider Länder. Die damit verbundenen Unsicherheiten begünstigen allerdings die als sicher geltenden, festverzinslichen Wertpapiere gegenüber der Risikoanlage Aktien.