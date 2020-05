Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nach anfänglichen Kursgewinnen an Boden verloren und sind mehrheitlich ins Minus gerutscht. Zuvor hatten sehr schwache US-Konjunkturdaten die Märkte verunsichert. Im April brachen sowohl die Umsätze der Einzelhändler als auch die Produktion der Industrie in beispiellosem Tempo ein.