US-Anleihen drehen wieder ins Minus

US-Staatsanleihen haben am Donnerstag anfängliche Kursgewinne wieder abgegeben und sind in die Verlustzone gerutscht. Die Renditen legten auf breiter Front recht einheitlich zu. Die Bewegung am Bondmarkt ging einher mit weiter steigenden Kursen an den US-Aktienbörsen, die sich neuen Rekordständen annäherten.