US-Anleihen: Einheitlich im Minus

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag an ihre Verluste der beiden Vortage angeknüpft. Die Renditen legten in allen Laufzeitbereichen zu. Der US-Markt wurde durch die jüngsten Signale für eine geldpolitische Wende in anderen Währungsräumen belastet. So sind zuletzt aus der Europäischen Zentralbank, der Bank of England und der Bank of Canada Hinweise für einen vorsichtigen Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik gekommen.