US-Anleihen erholen sich etwas von anfänglichen Kursverlusten

US-Staatsanleihen haben am Montag im Verlauf des Handels ihre Verluste eingegrenzt. Die kräftigen Kursgewinne an den US-Aktienmärkten lasteten dennoch ein wenig auf den Notierungen, hiess es von Marktbeobachtern. Die meisten Laufzeiten verzeichneten moderate Abschläge. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt im Handelsstreit mit China etwas versöhnlichere Töne angestimmt und damit die Sorge an den Finanzmärkten vor einer Eskalation der Lage etwas gedämpft.