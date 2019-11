US-Anleihen etwas höher

US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag moderat im Plus bewegt. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt, nachdem der Anleihehandel am Vortag wegen eines Feiertags pausiert hatte. Im Tagesverlauf standen auch keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren konnten.