US-Anleihen etwas schwächer

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag nach zunächst solidem Start ins Minus gerutscht. Das Interesse der Anleger an den Rentenpapieren litt etwas darunter, dass die Kurse an den Aktienmärkten auf ihrem zuletzt ermässigten Niveau wieder anzogen - vor allem im Technologiesektor. Allgemein stand aber weiterhin die hohe Zahl an Neuinfektionen in den USA und im Vordergrund.