US-Anleihen fallen nach überraschend guten Konjunkturdaten

US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Marktbeobachter verwiesen auf eine Reihe von US-Konjunkturdaten, die besser als erwartet ausgefallen sind. Dies habe zu mehr Risikofreude an den Finanzmärkten geführt und die Festverzinslichen belastet. In allen Laufzeiten konnten die Renditen im Gegenzug zulegen.