US-Anleihen: Fed-Protokoll bewegt Kurse kaum

Die US-Notenbank Fed hat ihre Ende Januar signalisierte vorsichtigere Haltung unterstrichen. Wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll zur jüngsten Zinssitzung hervorgeht, sind sich viele ranghohe Notenbanker derzeit unsicher über den geldpolitischen Kurs in diesem Jahr. Viele Fed-Mitglieder seien sich noch nicht im Klaren darüber, welcher Zinskurs in diesem Jahr abgebracht sei, heisst es in der Mitschrift.

Ende Januar hatte die Fed Fachleute und Märkte auf dem falschen Fuss erwischt, indem sie zumindest eine Zinspause, vielleicht sogar das Ende ihres Straffungskurses in Aussicht stellte. Zudem liess sie die Möglichkeit durchblicken, den Abbau ihrer durch Krisenmassnahmen aufgeblähten Bilanz zu bremsen oder gar zu beenden.

Zweijährige Anleihen gaben um 1/32 Punkt auf 100 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,50 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 2/32 Punkte auf 100 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,47 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 4/32 Punkte auf 99 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,65 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren sanken um 11/32 Punkte auf 100 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,99 Prozent./bgf/bek/he

(AWP)