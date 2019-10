Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch im Zuge der deutlichen Verluste an der Wall Street zugelegt. Neue Daten vom US-Arbeitsmarkt konnten den Markt zum Handelsauftakt nicht nennenswert bewegen. In der US-Privatwirtschaft waren im September etwas weniger Stellen geschaffen worden als erwartet.