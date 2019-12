US-Anleihen geben deutlich nach

US-Staatsanleihen sind am Montag mit spürbaren Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Händler nannten solide Konjunkturdaten aus China und der Eurozone als eine Ursache. Sowohl in China als auch in Europa stiegen die Einkaufsmanagerindizes an. Die Indikatoren gelten als gute Richtungsschnur für die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung.