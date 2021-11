US-Anleihen geben deutlich nach - Gegenbewegung nach starken Kursgewinnen

US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die Handelswoche gestartet. Die starke Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen, die US-Anleihen am vergangenen Freitag noch starken Auftrieb verliehen hatte, setzte sich am Montag nicht fort. Marktbeobachter sprachen von einer deutlichen Gegenbewegung am US-Rentenmarkt.