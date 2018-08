US-Anleihen geben etwas nach

US-Staatsanleihen haben am Dienstag im frühen Handel etwas nachgegeben. Marktbeobachtern verwiesen auf die allgemein gute Stimmung an den Finanzmärkten in Asien und Europa. Ausserdem habe die Aussicht auf einen freundlichen Auftakt am New Yorker Aktienmarkt die Festverzinslichen belastet.