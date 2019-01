US-Anleihen geben etwas nach

Die Kurse von US-Anleihen haben am Mittwoch im frühen Handel überwiegend leicht nachgegeben. In allen Laufzeiten stiegen im Gegenzug die Renditen. Die deutliche Abstimmungsniederlage der britischen Premierministerin Theresa May beim Brexit-Votum hinterliess an den Finanzmärkten kaum Spuren. Am Abend muss sich May im Parlament einem Misstrauensvotum stellen.