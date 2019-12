US-Anleihen geben etwas nach

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem die Festverzinslichen am Vortag von Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump kräftig profitieren konnten. Trump hatte am Vortag wenig Hoffnung auf ein baldiges Abkommen zur Entschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China verbreitet.