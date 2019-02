US-Anleihen geben frühe Gewinne zum Teil wieder ab

Die Einzelhandelsumsätze waren im Dezember trotz des Weihnachtsgeschäfts überraschend gesunken. Sie fielen im Vergleich zum November um 1,2 Prozent und damit so stark wie seit neun Jahren nicht mehr. Ausserdem stiegen in der vergangenen Woche die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA überraschend.

Zweijährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 100 Punkte. Sie rentierten mit 2,49 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 7/32 Punkte auf 100 4/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 2,47 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen gewannen 12/32 Punkte auf 99 22/32 Punkte und rentierten mit 2,66 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren legten um 16/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 3,01 Prozent./ck/fba

(AWP)