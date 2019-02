US-Anleihen geben im frühen Handel nach

US-Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Zum Auftakt hätten besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten belastet, hiess es von Marktbeobachtern. Im Februar hatte sich die Stimmung in der Industrie im Bundesstaat New York überraschend stark aufgehellt. Zeitgleich wurde auch gemeldet, dass die Importpreise etwas stärker als erwartet gefallen waren.