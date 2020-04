US-Anleihen geben im frühen Handel nach

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag gefallen. Eine allgemein freundliche Stimmung an den internationalen Aktienmärkten und die Aussicht auf weitere starke Kursgewinne in New Yorker sorgten im frühen Handel für Verkaufsdruck bei Festverzinslichen. Zuletzt gab es Hinweise auf ein Abflauen der Corona-Pandemie in einigen europäischen Staaten, die besonders hart von der Krise getroffen wurden.