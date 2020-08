US-Anleihen geben im frühen Handel überwiegend nach

US-Staatsanleihen sind am Dienstag angesichts einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten wenig gefragt gewesen. Nach Kursgewinnen an den europäischen Börsen und mit der Aussicht auf eine festere Eröffnung am New Yorker Aktienmarkt sind die Kurse der Festverzinslichen im frühen Handel unter Druck geraten.