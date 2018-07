US-Anleihen geben im ruhigen Handel mehrheitlich etwas nach

US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag in den meisten Laufzeiten etwas schwächer entwickelt. Marktbeobachter erklärten dies mit dem gleichzeitig freundlichen Aktienmarkt, wo sich Hoffnung auf einen möglichen Verzicht der USA auf Einfuhrzölle breit machte. Insgesamt fehlte es den Rentenpapieren aber an Schwung, nachdem sie am Vortag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurden.