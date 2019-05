US-Anleihen geben im späten Handel leicht nach

US-Staatsanleihen haben am Montag im späten Handel etwas nachgegeben. Die Verluste hielten sich jedoch in engen Grenzen. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt am amerikanischen Anleihemarkt. Es wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger hätten orientieren können.