US-Anleihen geben leicht nach

US-Staatsanleihen haben am Dienstag im späten Handel etwas nachgegeben. Die schwächere Tendenz wurde mit den kräftigen Kursgewinnen am Aktienmarkt begründet. Dort sorgten Äusserungen von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping für Auftrieb. In einer mit Spannung erwarteten Rede hatte dieser mehr Marktzugang, bessere Investitionsbedingungen und geringere Zölle auf Autoimporte in Aussicht gestellt. Sorgen wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China wurden dadurch etwas gedämpft.