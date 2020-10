US-Anleihen geben leicht nach

US-Staatsanleihen sind am Freitag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Händler nannten die bessere Stimmung an den Aktienmärkten als Grund. Sichere Wertpapiere waren daher nicht mehr ganz so stark gefragt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,04 Prozent auf 139,04 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg auf 0,75 Prozent.