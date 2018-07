US-Anleihen geben nach

US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Marktbeobachter erklärten den schwachen Auftakt mit der Aussicht auf einen freundlichen Auftakt am New Yorker Aktienmarkt. Der mögliche Verzicht der USA auf Einfuhrzölle für europäische Autos habe für mehr Risikoneigung bei den Anlegern gesorgt, hiess es. Am US-Rentenmarkt wird wieder gehandelt, nachdem der Markt am Vortag wegen eines Feiertags eine Pause eingelegt hatte.