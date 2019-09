US-Anleihen geben nach

US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die Handelswoche gestartet. Eine stärkere Risikofreude der Anleger und die Aussicht auf weitere Kursgewinne am New Yorker Aktienmarkt habe die Festverzinslichen belastet, hiess es von Marktbeobachtern. Sie sprachen von einem insgesamt impulsarmen Wochenauftakt am amerikanischen Rentenmarkt.