US-Anleihen geben nach

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag im frühen Handel gesunken. An den internationalen Finanzmärkten zeigte sich kurz vor dem Wochenende eine breitangelegte Schwäche bei Festverzinslichen, die auch die Papiere in den USA belastet hat. Ausserdem ist der Dow-Jones am Freitag freundlich gestartet.