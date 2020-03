US-Anleihen geben nach

Die Kurse von kürzer laufenden US-Staatsanleihen haben am Dienstag im Handelsverlauf ihre Verluste überwiegend ausgeweitet. Richtungweisende zehnjährige Anleihen sowie die 30-jährigen Bonds dämmten ihre Verluste etwas ein. An der Wall Street zogen zugleich die Aktienkurse wieder sehr kräftig an. Anleger waren wieder stark risikoorientiert.