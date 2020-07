US-Anleihen geben nach

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch in den längeren Laufzeiten gesunken. Eine allgemein freundliche Stimmung an den Aktienmärkten sorgte für eine schwächere Nachfrage nach Festverzinslichen. Nach kräftigen Kursgewinnen an den europäischen Börsen ist auch die Wall Street mit deutlichen Gewinnen gestartet.