US-Anleihen geben überwiegend etwas nach

US-Staatsanleihen sind am Montag überwiegend mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Auftakt. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Im weiteren Tagesverlauf könnten neue Daten zur Preisentwicklung auf dem US-Immobilienmarkt für etwas Bewegung am US-Rentenmarkt sorgen.