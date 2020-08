US-Anleihen geben überwiegend nach

US-Staatsanleihen haben am Dienstag überwiegend Kursverluste verzeichnet. Marktbeobachter verwiesen auf die jüngste Entwicklung in den Beziehungen zwischen den USA und China. Offenbar scheinen sich die jüngsten Spannungen etwas zu entschärfen. Die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt halten weiter an der Umsetzung des Abkommens über die erste Phase zur Lösung des Handelskonflikts fest.