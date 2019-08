US-Anleihen geben vor Notenbankprotokoll nach

US-Staatsanleihen haben am Mittwoch vor neuen Hinweisen auf die künftige amerikanische Geldpolitik an Boden verloren. Im Gegenzug stiegen die Renditen moderat an. Händler nannten die gute Börsenstimmung in Europa als Grund. Sichere Wertpapiere waren deshalb weniger gefragt. Auch in den USA werden die Aktienmärkte freundlich erwartet.