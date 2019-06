US-Anleihen geben Vortagesgewinne wieder ab

US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursverlusten gestartet. Im frühen Handel haben sie die Gewinne vom Vortag wieder abgegeben. Am Mittwoch hatten Signale in Richtung einer weiteren Lockerung der Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank bei Festverzinslichen breitangelegte Kursgewinne ausgelöst, was im Gegenzug zu einem Rückgang der Renditen von Staatsanleihen führte.