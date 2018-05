US-Anleihen geben weiter nach - 10 Jahres-Rendite auf höchstem Stand seit 2011

US-Staatsanleihen haben am Dienstag weiterhin Schwäche gezeigt. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Bei der Laufzeit von zehn Jahren erreichte der Zinssatz mit in der Spitze 3,09 Prozent den höchsten Stand seit 2011. Händler begründeten die Kursverluste mit einem schwachen Marktumfeld, in dem es auch an den Anleihemärkten in Europa zu mehr oder weniger starken Kursverlusten gekommen war.