US-Anleihen geben weiter nach

US-amerikanische Staatsanleihen haben am Montag zu Handelsbeginn weiter nachgegeben. Nach wie vor lasteten robuste Konjunkturdaten auf den als sichere Anlage geltenden Wertpapieren, hiess es am Markt. Am Freitag hatten sowohl der monatliche US-Arbeitsmarktbericht als auch der als Wachstumsindikator geltende ISM-Einkaufsmanagerindex positiv überrascht.