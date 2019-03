US-Anleihen geben weiter nach

US-Staatsanleihen haben am Freitag an ihre Verluste vom Donnerstag angeknüpft und sind im Kurs weiter gefallen. Händler nannten die etwas bessere Stimmung an den Aktienmärkten als Grund. Noch am Donnerstag war die Nachfrage nach sicheren Schuldtiteln zumindest zu Handelsbeginn gross gewesen. Daraufhin war die zehnjährige Rendite auf den tiefsten Stand seit Ende 2017 gefallen.