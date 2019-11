US-Anleihen geben weiter nach

US-amerikanische Staatsanleihen haben am Freitag an ihren Abwärtstrend der vergangenen Tage angeknüpft. Allerdings fielen die Verluste zum Handelsstart deutlich moderater aus als an den Vortagen. Händler begründeten dies mit der etwas trüberen Börsenstimmung. Der Optimismus, dass sich die USA und China bald auf ein vorläufiges Handelsabkommen einigen könnten, nahm etwas ab.