US-Anleihen geben weiter nach

Marktbeobachter verwiesen auf die allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten, die für eine schwache Nachfrage nach US-Staatspapieren sorge. Auch an der New Yorker Aktienbörse wurden Kursgewinne zum Handelsauftakt erwartet.

"Die weltweit schnell ansteigenden Omikron-Infektionen werden von den Märkten weiterhin nur als temporärer Dämpfer der Konjunktur und ohne Auswirkungen auf das grundsätzlich positive Wachstumsszenario für 2022 wahrgenommen", kommentierten Experten der Dekabank das Handelsgeschehen. Ihrer Einschätzung nach dominiert die Kursschwäche bei den US-Anleihen derzeit die globalen Rentenmärkte.

Im weiteren Handelsverlauf dürften allerdings auch US-Konjunkturdaten stärker in den Mittelpunkt rücken. Auf dem Programm steht mit dem Einkaufsmanagerindex ISM der wichtigste Frühindikator für die US-Industrie. Die Daten könnten am Markt für US-Anleihen für neue Impulse sorgen./jkr/jsl/jha/

(AWP)