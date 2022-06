US-Anleihen geben weiter nach

Die Aussicht auf einen freundlichen Handelsauftakt am New Yorker Aktienmarkt habe die Festverzinslichen im frühen Handel belastet, hiess es von Marktbeobachtern. Nach Einschätzung von Anleihe-Experten der Commerzbank haben zuletzt festere US-Auftrags- und Wohungsmarktdaten ausgereicht, um die Renditen am US-Rentenmarkt weiter steigen zu lassen.

Im weiteren Tagesverlauf stehen neue US-Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse sorgen könnten. Erwartet werden Kennzahlen zur Entwicklung auf dem Immobilienmarkt und zur Konsumlaune der US-Bürger./jkr/bgf/jha/

(AWP)