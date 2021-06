US-Anleihen geben zu Handelsbeginn wieder nach

US-Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach den jüngsten Gewinnen. Zudem wird die Wall Street im Plus erwartet, so dass die als sicher geltenden Staatspapiere kaum gefragt waren. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,13 Prozent auf 132,95 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 1,46 Prozent.