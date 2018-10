US-Anleihen geben zum Wochenauftakt etwas nach

US-Staatsanleihen sind am Montag geringfügig schwächer in die erste Handelswoche im Oktober gestartet. Am Markt wurde die gute Stimmung an der Wall Street als leichte Belastung für die eher in unsicheren Zeiten gefragten Rentenpapiere der USA genannt. Hier beflügelte die Einigung zwischen den USA und Kanada auf eine Nachfolgevereinbarung zum Freihandelsabkommen Nafta.