US-Anleihen geben zumeist nach - Aktienmarkt legt weiter zu

Die weiterhin gute Laune am Aktienmarkt hat die Kurse von US-Staatsanleihen im frühen Handel am Donnerstag überwiegend belastet. Derzeit stützen die Hoffnung auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung in der Corona-Krise und die Aussicht auf umfangreiche Rettungspakete der Notenbanken und Staaten die Börsen. Vor diesem Hintergrund war die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren recht gering.