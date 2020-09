US-Anleihen: Gefragt vor erstem TV-Wahlduell

US-Staatsanleihen haben am Dienstag in einem wieder von mehr Vorsicht geprägten Finanzmarktumfeld etwas zugelegt. Am Markt herrschte grosse Spannung, was das erste anstehende TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden bringen wird. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte leicht um 0,04 Prozent auf 139,73 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Anleihen fiel auf 0,65 Prozent.