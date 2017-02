US-Anleihen gehen kaum verändert in den Handel

US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit wenig Bewegung in den Handel gestartet. Ein etwas schwächer als erwartet ausgefallenes US-Wirtschaftswachstum im vierten Quartal konnte die Kurse zum Auftakt kaum bewegen. In den Monaten Oktober bis Dezember war die amerikanische Wirtschaft auf das Jahr hochgerechnet um 1,9 Prozent gewachsen. Volkswirte hatte einen Zuwachs um 2,1 Prozent erwartet.